Какие пары слов НЕ являются паронимами? 1.Полоскать-поласкать. 2.Работник-рабочи??. 3.Адресат-адресант. 4.Перевезти-перевести. 5.Оживать-оживлять. 6.Поседеть-посидеть. Помогите пожалуйста.
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Какие пары слов НЕ являются паронимами? 1.Полоскать-поласкать. 2.Работник-рабочи??. 3.Адресат-адресант. 4.Перевезти-перевести. 5.Оживать-оживлять. 6.Поседеть-посидеть. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рабочий-работник и оживать-оживлять это вообще однокореные слова
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