2HNO3+Ca(OH)-Ca(NO3)2+2H2O составить ионное уравнение
Химия
2HNO3+Ca(OH)-Ca(NO3)2+2H2O составить ионное уравнение
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Гость:
Вроде правильно. Рада была помочь.
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