Помогите пожалуйста номер 10 а),б),в).
Математика
Помогите пожалуйста номер 10 а),б),в).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 35000000мм =3500000см=350000дм=35000м=35 км б 6км=6000м=60000дм=600000см= =6000000мм
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