2х+х+2х*3=360 помогите решить
Математика
2х+х+2х*3=360 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x*3=360 5x=360:3 5x=120 x=120:5 x=24
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