Закончи таблицу. 1 столбик Им. сущ.-нос, шея, радуга, крыло, ноги. 2 столбик Число, р??д, им. сущ. 3 столбик Вопрос-команда. 4 столбик Им. прил. 5 столбик Число им. прил. 6 столбик Род им. прил. В вопросах-командах и име...

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Закончи таблицу. 1 столбик Им. сущ.-нос, шея, радуга, крыло, ноги. 2 столбик Число, р??д, им. сущ. 3 столбик Вопрос-команда. 4 столбик Им. прил. 5 столбик Число им. прил. 6 столбик Род им. прил. В вопросах-командах и именах прилагательных выдели окончание. За ранее спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им сущ туловище голова лапа ухо нос и т д 2 столб. один два три четыре это числительные им прил красивый сизый красный и т д числ им прил одинадцатый двенадцатый и тд Окончания имен прилагательных изменяющихся по родам можно свести в таблицу:РодВопросокончанияпример мужскойкакой?-ой-ый-ий большойкрасныйсиний женскийкакая?-ая-яя весёлаясиняя среднийкакое?-ое-ее хмуроевесеннее

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