2x+3=5x-27 решите пожалуйста
Математика
2x+3=5x-27 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x-5x=-3-27 -3x=-30 x=10
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