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2x5^x+1=100 Пожалуйста срочно
Математика
2x5^x+1=100 Пожалуйста срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=5х^2-25x=05x(x-5)=0x1=0x2=5Тебе понятно решение.
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