ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!Назовите переносные значения перечисленных прилагательных. Подберите существительные, которые могут сочетаться с этими прилагательными при их употреблении в переносном значении. Запишите словосочетания. Ч...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!Назовите переносные значения перечисленных прилагательных. Подберите существительные, которые могут сочетаться с этими прилагательными при их употреблении в переносном значении. Запишите словосочетания. Чёрствый, острый, мягкий,чёрный, стальной, теплый, золотой. Слова для справок:взгляд, дружба, мысли, характер, вопрос, слова, отношение, человек, боль, ум, дела. Заранее большое спасибо!

Автор: Гость