Срочно характеристику героев рассказа недоросль

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Комедия Фонвизина «Недоросль» написана в лучших традициях российского классицизма. В соответствии с классицистическими канонами, действующие лица в произведении четко разделены на положительные и отрицательные, а их имена и фамилии емко характеризуют и обнажают основные черты персонажей. Однако, в отличие от традиционных образов классицистических пьес, герои «Недоросля» лишены шаблонности, чем и привлекают современных читателей и зрителей. К положительным действующим лицам относятся Правдин, Софья, Стародум и Милон. Каждый из них поддерживает идеи Просвещения, считая основными человеческими ценностями добродетель, честность, любовь к родине, высокую мораль и образованность. Их полной противоположностью изображены отрицательные герои – Простаковы, Скотинин и Митрофан. Они являются представителями «старого» дворянства, которое всеми силами хватается за устаревшие идеи крепостного и феодального устройства. Их основными ценностями являются деньги, положение в общественной иерархии и физическая сила. В пьесе Фонвизина «Недоросль» главные герои делятся на своеобразные дуальные пары, в которых автор изображает людей со схожими социальными ролями, но изображая их в зеркальном искажении. Так, кроме пары «детей» — Софьи и Митрофана, можно выделить «воспитателей» — Стародум и Простакова, «женихов» — Милон и Скотинин, а также «владельцев» — Простаков и Правдин. Митрофан – недоросль и главный герой комедии – избалованный глупый юноша шестнадцати лет, за которого все всегда делала мать, няня или слуги. Переняв от матери любовь к деньгам, грубость и неуважение к родным (Простакова готова обмануть родного брата, лишь бы уладить выгодный для нее брак), а от отца полную безвольность, он ведет себя как маленький ребенок – не хочет учиться, тогда как женитьбу находит веселой забавой. Полной противоположностью Митрофану является Софья. Это образованная, умная и серьезная девушка с непростой судьбой. Лишившись в раннем возрасте родителей и живя на попечении у Простаковых, Софья не перенимает их ценности, а, по сути, становится «белой вороной» в их обществе (Простакова даже возмущается, что девушка умеет читать). Простакова предстает перед читателями с одной стороны как необразованная, хитрая женщина, которая ради наживы готова практически на все, а с другой – как практичная хозяйка и любящая мать, для которой счастье и беззаботное будущее ее сына стоит превыше всего. Простакова воспитывала Митрофана так, как воспитывали ее, поэтому и могла передать и показать собственным примером устаревшие, давно исчерпавшие себя идеи и ценности. У Стародума совершенно иной подход к воспитанию – он не относится к Софье, как к маленькому ребенку, беседуя с ней на равных, наставляя ее и советуя исходя из собственного опыта. В вопросе замужества мужчина не берется окончательно решать за девушку, так как не знает, свободно ли ее сердце. В образе Стародума Фонвизин изображает свой идеал родителя и воспитателя – авторитетной сильной личности, которая сама прошла достойный путь. Однако анализируя систему персонажей «Недоросля» с точки зрения современного читателя, стоит отметить, что образ Стародума как воспитателя тоже не идеален. Все время, пока он отсутствовал, Софья была лишена родительской опеки и предоставлена самой себе. То, что девушка научилась читать, ценит мораль и добродетель скорей заслуга ее родителей, которые привили ей это еще в малом возрасте. Вообще тема родства важна как для положительных героев пьесы «Недоросль», так и отрицательных. Софья – дочь достойных людей, Милон – сын хорошего друга Стародума. Простакова же только после замужества получила эту фамилию, на самом деле она Скотинина. Брат и сестра очень похожи, ими обоими движет жажда наживы и хитрость, они не образованы и жестоки. Митрофан изображен настоящим сыном своих родителей и воспитанником дяди, перенявшим по наследству все их отрицательные черты, в том числе любовь к свиньям.