3 1/2 * 2 2/7 - 3 1/103 * (4 4/15-1 44/45) Помогите пожалуйста с примером надо подробно каждое действие. Помогите прошу вас отдаю последние 10 баллов больше нету прошу вас напишите подробно каждое действие.

Математика

3 1/2 * 2 2/7 - 3 1/103 * (4 4/15-1 44/45) Помогите пожалуйста с примером надо подробно каждое действие. Помогите прошу вас отдаю последние 10 баллов больше нету прошу вас напишите подробно каждое действие.

Автор: Гость