3 1/2 * 2 2/7 - 3 1/103 * (4 4/15-1 44/45) Помогите пожалуйста с примером надо подробно каждое действие. Помогите прошу вас отдаю последние 10 баллов больше нету прошу вас напишите подробно каждое действие.
Математика
3 1/2 * 2 2/7 - 3 1/103 * (4 4/15-1 44/45) Помогите пожалуйста с примером надо подробно каждое действие. Помогите прошу вас отдаю последние 10 баллов больше нету прошу вас напишите подробно каждое действие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3 1/2*2 2/7= 7/2 * 16/7= 16/2 = 8 2) 31/103 * (4 4/15 - 1 44/45)= 31/103 * (64/15- 89/45) = 31/103 * ((192-89)/45)= 31/103 * 103/45= 31/45 3) 8-31/45 = 8/1 - 31/45= (360-31)/45 = 329/45 = 7 14/45
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