Выпишите из орфографического словаря 5 слов с непроверяемыми согласными. составт?? с каждым из них. предложения. 1.
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Выпишите из орфографического словаря 5 слов с непроверяемыми согласными. составт?? с каждым из них. предложения. 1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Алмаз. На кольце сиял алмаз. 2) Балкон. На балконе стоит ваза с цветами. 3) Гитара. Миша сыграл очень красивую музыку на гитаре. 4) Велосипед. У меня есть красный велосипед. 5) Календарь. На календаре уже двадцатое декабря.
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