Выпишите из орфографического словаря 5 слов с непроверяемыми согласными. составт?? с каждым из них. предложения. 1.

Гость: Гость:

1) Алмаз. На кольце сиял алмаз. 2) Балкон. На балконе стоит ваза с цветами. 3) Гитара. Миша сыграл очень красивую музыку на гитаре. 4) Велосипед. У меня есть красный велосипед. 5) Календарь. На календаре уже двадцатое декабря.