Сочинение на тему русская зима 5 класс по картине художника юона
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Сочинение на тему русская зима 5 класс по картине художника юона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На переднем плане картины -укрытые белым покрывалам сосны и ели, будто скованные замёршим в оцепеони Сквозь их ветви,покрытые серебристым инеем пробивается солнечный свет на заднем плане полотна - несколько маленьких ёлочек одетых в нарядные белые шубки От белого цвета слепит глаза Тронешь ветку случайно словно меховая шапкасвалится на голову пушистый снежный ком А ветка чуть качнувшись опять замрёт как восне Мороз и снег ребятишкам в радость. Веселой гурьбой высыпали они во двор, чтобы поиграть в снежки, покататься на санках или просто вываляться в сугробе. Веселый пес тоже не желает отставать – заливисто лая и путаясь под ногами, он хватает детишек за штаны и шубы, пытается обогнать летящие с горы санки
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