СРОЧНО! 2 ПОСТАВЯТ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нужно сделать таблицу по параграфу "Сев??рная война". 7 класс. История. Вот как нужно записать:В первый столбик записать "Периоды войны и даты", а во второй "События, сражения, резул...
История
СРОЧНО! 2 ПОСТАВЯТ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нужно сделать таблицу по параграфу "Сев??рная война". 7 класс. История. Вот как нужно записать:В первый столбик записать "Периоды войны и даты", а во второй "События, сражения, результат".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю правильно написал А) Северная война 1700-1721 - 4 полтавская битва Б) Семилетняя война - 3 сражение при Иорндорфе Русско-турецкая 1787-1791 - 2 взятие крепости измаил Г) отечественная война - 5 бородинское сражение
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