СРОЧНО! 2 ПОСТАВЯТ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нужно сделать таблицу по параграфу "Сев??рная война". 7 класс. История. Вот как нужно записать:В первый столбик записать "Периоды войны и даты", а во второй "События, сражения, резул...

История

СРОЧНО! 2 ПОСТАВЯТ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Нужно сделать таблицу по параграфу "Сев??рная война". 7 класс. История. Вот как нужно записать:В первый столбик записать "Периоды войны и даты", а во второй "События, сражения, результат".

Автор: Гость