(3/25+4,3)*03,5 (6,35-15,4*1\4)*1,1

Гость: Гость:

1)+4,3=4,42 2)15,4*=3,85 3)6,35-3,85=2,5 4)4,42*3,5=15,47 5)15,47*2,5=38,675 6)38,675*1,1=42,5425 Ответ:42,5425 Если ты нигде не ошиблась в написании, то так)