Електрон в атомі гідрогену перейшов з основного стану в збуджений одержавши енер??ію 12,8 еВ. Якою є найбільша довжина хвилі, що її може тепер випроменити атом гідрогену?
Физика
Електрон в атомі гідрогену перейшов з основного стану в збуджений одержавши енер??ію 12,8 еВ. Якою є найбільша довжина хвилі, що її може тепер випроменити атом гідрогену?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=12,8 еВ = 12,8*1,6*10^-19 Дж. λ-? Атом може випромінити енергію, яку отримав при збудженні. Отже E=hυ=hc/λ, λ=hc/E, λ=6,6*10^-34*3*10^8/(12,8*1,6*10^-19) = 0,97*10^-7 м.
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