3-4 предложения о любой нации
Русский язык
3-4 предложения о любой нации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жалко мне людей, которые в людях видят лишь нацию, а не человека. 2)Мы должны сохранить единство нашей нации, нашего народа
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