Хрестианская церковь, кто является во главе церкви?

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Хрестианская церковь, кто является во главе церкви?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иисус Христос является во главе церкви 
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