Хрестианская церковь, кто является во главе церкви?
Литература
Хрестианская церковь, кто является во главе церкви?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иисус Христос является во главе церкви
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