3 425 мм в квадрате сколько это см в кв и мм в кв ?
Математика
3 425 мм в квадрате сколько это см в кв и мм в кв ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34см 25мм 3425мм всё переведено в квадратные см и мм
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