Бухарский шашмаком????

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Шашмаком (узб. shashmaqom, тадж. шашмақом, перс. بحث:شش‌مقام) — разновидность вокально-инструментальной музыки, зародившаяся в Центральной Азии и получившая развитие на территории современных Таджикистана и Узбекистана. Входит в список нематериального культурного наследия человечества.