Загадка вьется веревка на конце головка лентой извивается жалить собирается
Русский язык
Загадка вьется веревка на конце головка лентой извивается жалить собирается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Змея................................................
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