3.5 *2 (в 3 степени) - 3 (в 4 степени)=
Алгебра
3.5 *2 (в 3 степени) - 3 (в 4 степени)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,5 × 2^3 = 3,5 × 8= 28. 3^4 = 81 28-81= - 53
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