Помогите пожалуйста перевести. There are many big cities and small towns, villages and farms, rivers and forests in Russia.
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Помогите пожалуйста перевести. There are many big cities and small towns, villages and farms, rivers and forests in Russia.
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Гость:
В России много больших и маленьких городов, деревень и ферм, рек и лесов
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