Какие есть натуральные числа ??

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- Натуральные числа— это числа, начиная с 1, получаемые при счете предметов. пример: 1,2,3,4,5 - Наименьшее натуральное число -1. - Наибольшего натурального числа не существует. - При счёте число ноль не используется. Поэтому ноль не считается натуральным числом. ------------------------------------------------------- Вообщем натуральные числа это 1,2,3,4,5 но в минусовой степени это уже отрицательные числа -1,-2,-3,-4,-5.