1)множество дробей со знаменателем 1 2)множество чисел,записанных в десятичной си??теме и имеющих разряды меньше еденицы?

Математика
1)множество дробей со знаменателем 1 2)множество чисел,записанных в десятичной си??теме и имеющих разряды меньше еденицы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)пять первых  2) Множество чисел, записанных в десятичной системе и имеющих разряд меньше единицы называется - десятичные дроби
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