1)множество дробей со знаменателем 1 2)множество чисел,записанных в десятичной си??теме и имеющих разряды меньше еденицы?

Математика

1)множество дробей со знаменателем 1 2)множество чисел,записанных в десятичной си??теме и имеющих разряды меньше еденицы?

Автор: Гость