При встрече Назерке, Меруефт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатеем. Сколько всего сделано рукопажатий?

Математика
При встрече Назерке, Меруефт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатеем. Сколько всего сделано рукопажатий?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 рукопожатий, Назарке-Меруефт, Назарке-Саша, Назарке-Алихан, ,Назарке-Гриша, Меруефт-Саша, Меруефт-Алихан, Меруефт-Гриша, Саша-Алихан, Саша-Гриша, Алихан-Гриша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ПоМогите сочинить сказку для 5-го класса срочно!!!!!
Ответить
Математика
Вместо звёздочек поставьте цифры так ,чтобы сложение и вычитание были выполнены верно 1)*0*3*-3*0*4=18990 2)7*53*-*9**2=14909 Помогите пожалуйста .
Ответить
Математика
1 мм от 1 дм, 1 мм от 1 м, 1 см от 1 км?
Ответить
Қазақ тiлi
Мәтіннен тұйық етістіктерді теріп, септік жалғауын ажыратыңдар. Сыйлық таңдау ??ыйлықтың қымбат, пайдалы зат болуы міндетті емес. Бірақ алған с...
Ответить
Русский язык
Помогите сделать ЗА ЭТО ДАМ 20 БАЛЛОВ Задание:Попробуйте составить словооброзовательное гнездо от исходного слова ДОМ.
Ответить