При встрече Назерке, Меруефт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатеем. Сколько всего сделано рукопажатий?
Математика
При встрече Назерке, Меруефт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатеем. Сколько всего сделано рукопажатий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 рукопожатий, Назарке-Меруефт, Назарке-Саша, Назарке-Алихан, ,Назарке-Гриша, Меруефт-Саша, Меруефт-Алихан, Меруефт-Гриша, Саша-Алихан, Саша-Гриша, Алихан-Гриша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вместо звёздочек поставьте цифры так ,чтобы сложение и вычитание были выполнены верно 1)*0*3*-3*0*4=18990 2)7*53*-*9**2=14909 Помогите пожалуйста .
Математика
Қазақ тiлi
Мәтіннен тұйық етістіктерді теріп, септік жалғауын ажыратыңдар. Сыйлық таңдау ??ыйлықтың қымбат, пайдалы зат болуы міндетті емес. Бірақ алған с...