При встрече Назерке, Меруефт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатеем. Сколько всего сделано рукопажатий?

Математика

При встрече Назерке, Меруефт, Саша, Алихан и Гриша обменялись рукопожатеем. Сколько всего сделано рукопажатий?

Автор: Гость