Вместо звёздочек поставьте цифры так ,чтобы сложение и вычитание были выполнены верно 1)*0*3*-3*0*4=18990 2)7*53*-*9**2=14909 Помогите пожалуйста .

Математика

Вместо звёздочек поставьте цифры так ,чтобы сложение и вычитание были выполнены верно 1)*0*3*-3*0*4=18990 2)7*53*-*9**2=14909 Помогите пожалуйста .

Автор: Гость