Вместо звёздочек поставьте цифры так ,чтобы сложение и вычитание были выполнены верно 1)*0*3*-3*0*4=18990 2)7*53*-*9**2=14909 Помогите пожалуйста .
Математика
Вместо звёздочек поставьте цифры так ,чтобы сложение и вычитание были выполнены верно 1)*0*3*-3*0*4=18990 2)7*53*-*9**2=14909 Помогите пожалуйста .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31024-12034=18990 89442-74533=14909
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