Сколько людей живет в мире?
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Сколько людей живет в мире?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Население Земли 7 миллиардов и постоянно растёт
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