Сказать одним словом 1. "стремление к главенству", 2. "изображение в фантастическом, уродливом виде", 3. "определение, добавляемое к названию предмета для большей выразительности"

Русский язык
Сказать одним словом 1. "стремление к главенству", 2. "изображение в фантастическом, уродливом виде", 3. "определение, добавляемое к названию предмета для большей выразительности"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. лидерство 2. карикатура возможно 3.преувеличение.
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