Сказать одним словом 1. "стремление к главенству", 2. "изображение в фантастическом, уродливом виде", 3. "определение, добавляемое к названию предмета для большей выразительности"

Русский язык

Сказать одним словом 1. "стремление к главенству", 2. "изображение в фантастическом, уродливом виде", 3. "определение, добавляемое к названию предмета для большей выразительности"

Автор: Гость