Срочно!!! как решить уравнения? 140* х-400=20
Математика
Срочно!!! как решить уравнения? 140* х-400=20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140*х-400=20 140*х=400+20 140*х=420 х=420:140 х=3
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