Электровоз развивает силу тяги 180кН.Масса поезда 1200т.На каком участке пути скорос??ь поезда возрастёт от 18км\ч до 36км\ч.Помогите решить физику,контрольная идёт

Физика
Электровоз развивает силу тяги 180кН.Масса поезда 1200т.На каком участке пути скорос??ь поезда возрастёт от 18км\ч до 36км\ч.Помогите решить физику,контрольная идёт
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