Помогите пожалуйста 1, 2 и 3 задание
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Помогите пожалуйста 1, 2 и 3 задание
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Гость:
Пиши озагловенье цыплёнок
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