Запишите причастия, вставляя пропущенные буквы. Выделите суфиксы причастий, подч??ркните гласную перед н или нн. Рассе...нные тучи, посаж...нный сад, вырубл...нные лес, ове...нный славой, услыш...нный разговор, расстрел...нные...

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Запишите причастия, вставляя пропущенные буквы. Выделите суфиксы причастий, подч??ркните гласную перед н или нн. Рассе...нные тучи, посаж...нный сад, вырубл...нные лес, ове...нный славой, услыш...нный разговор, расстрел...нные патроны, пойм...нная мышь, размеш...нные краски, замеш...нный в преступлении, замеш...нное тесто, скле...нный клеем, подстрел...нный зверёк, потер...нное время. С двумя любыми словосочитаниями составте предложения и запишите их.

Автор: Гость