Запишите причастия, вставляя пропущенные буквы. Выделите суфиксы причастий, подч??ркните гласную перед н или нн. Рассе...нные тучи, посаж...нный сад, вырубл...нные лес, ове...нный славой, услыш...нный разговор, расстрел...нные...
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Запишите причастия, вставляя пропущенные буквы. Выделите суфиксы причастий, подч??ркните гласную перед н или нн. Рассе...нные тучи, посаж...нный сад, вырубл...нные лес, ове...нный славой, услыш...нный разговор, расстрел...нные патроны, пойм...нная мышь, размеш...нные краски, замеш...нный в преступлении, замеш...нное тесто, скле...нный клеем, подстрел...нный зверёк, потер...нное время. С двумя любыми словосочитаниями составте предложения и запишите их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассея∫нн∫ые тучи, посаж∫енн∫ый сад, вырубл∫енн∫ый лес, овея∫нн∫ый славой, услыша∫нн∫ый разговор, расстреля∫нн∫ые патроны, пойма∫нн∫ая мышь, размеша∫нн∫ые краски, замеша∫нн∫ый в преступлении, замеш∫енн∫ое тесто, скле∫енн∫ый клеем, подстрел∫енн∫ый зверёк, потеря∫нн∫ое время. Брест - город, овеянный славой. Случайно услышанный разговор помог следователю раскрыть преступление.
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