Помогите сделать ЗА ЭТО ДАМ 20 БАЛЛОВ Задание:Попробуйте составить словооброзовательное гнездо от исходного слова ДОМ.

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Помогите сделать ЗА ЭТО ДАМ 20 БАЛЛОВ Задание:Попробуйте составить словооброзовательное гнездо от исходного слова ДОМ.

Автор: Гость