Помогите сделать ЗА ЭТО ДАМ 20 БАЛЛОВ Задание:Попробуйте составить словооброзовательное гнездо от исходного слова ДОМ.
Русский язык
Помогите сделать ЗА ЭТО ДАМ 20 БАЛЛОВ Задание:Попробуйте составить словооброзовательное гнездо от исходного слова ДОМ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом - домик, , домина, домище, домашний, домовой, домовитый, по-домашнему, надомный, бездомный, домохозяйка, домовладелец, домосед, домоводство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Запишите причастия, вставляя пропущенные буквы. Выделите суфиксы причастий, подч??ркните гласную перед н или нн. Рассе...нные тучи, посаж...нный ...
Русский язык
Сказать одним словом 1. "стремление к главенству", 2. "изображение в фантастическом, уродливом виде", 3. "определение, добавляемое к назва...
Английский язык
Русский язык