1 мм от 1 дм, 1 мм от 1 м, 1 см от 1 км?
Математика
1 мм от 1 дм, 1 мм от 1 м, 1 см от 1 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мм от 1дм (1 дм=100мм) 1/100 или 1% 1мм от 1м (1м = 1000мм) 1/1000 или 0,1% 1см от 1км (1км=100000см) 1/100000 или 0,001%
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