ПоМогите сочинить сказку для 5-го класса срочно!!!!!

Литература
ПоМогите сочинить сказку для 5-го класса срочно!!!!!
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Гость:
Жила, была бабушка. фсе
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