Составьте предложения с данными словами в роли сказуемого определите вид сказуемого простое составное глагольное составное именное. 1.Увлекаюсь. 2.Будем изучать. 3.Начали строить.
Русский язык
Составьте предложения с данными словами в роли сказуемого определите вид сказуемого простое составное глагольное составное именное. 1.Увлекаюсь. 2.Будем изучать. 3.Начали строить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увлекаюсь рисованием с 6 лет, мне очень нравится это дело! В пятницу мы будем изучать новую тему по биологии, она мне кажется интересной. Около моего дома начали строить новый архитектурный памятник, я думаю, он получится красивым!
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