Составить предложения со словами из сөздіка
Қазақ тiлi
Составить предложения со словами из сөздіка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ақ ниетін білдірді. Досының қабағына қарадым. Берген сертінен бұлжымас. Анам қонақтарға дəм-тұз ұсынды. Ол тектілігін көрсетті. Қарғау батаның антонимі. Ұлттық əдепке сал дəстүр жатады. Ол ерсі қимылын көрсетті. Олар ғайбат айтпауға тырысты.
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