Помогите по истории пожалуйста!!!умоляяяяюююю!!!

История
Помогите по истории пожалуйста!!!умоляяяяюююю!!!
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Гость:
Цифра 1 это точно я уверен
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