Песня про цветы цвета снега

Музыка
Песня про цветы цвета снега
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белые розы , белые розы .
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