Составьте нормальные предложения со словами Значимый, августовский, мелочный, х??опковый, крапива, дремота, двоюродный, счастливый, километр, сантиметр, изобретение, жалюзи.
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Составьте нормальные предложения со словами Значимый, августовский, мелочный, х??опковый, крапива, дремота, двоюродный, счастливый, километр, сантиметр, изобретение, жалюзи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этот значимый день вся семья собирается за столом так хочется подольше погулять этим августовским вечером мелочные люди никогда не бывают счастливыми мой новый сарафан - хлопковый После встречи с крапивой, руки покрываются сыпью когда я прихожу домой после учебы, на меня наваливается дремота мой двоюродный брат приедет в следующий понедельник километр больше сантиметра изобретения меняют жизни людей жалюзи спасают от солнца
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