Папоротники — это ___________ (А) растения, поскольку размножаются спора??ми, которые образуются в особых органах — сорусах. Из споры развивается ___________ (Б) — особая стадия развития папоро...
Биология
Папоротники — это ___________ (А) растения, поскольку размножаются спора??ми, которые образуются в особых органах — сорусах. Из споры развивается ___________ (Б) — особая стадия развития папоротника, образующая гаметы. Для успешного слияния гамет и образования ___________ (В) в ходе полового размножения папоротникам необходима ___________ (Г), поэтому в наших лесах они встречаются в тенистых местах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) споровые Б)заросток В)Зигот Г)минеральная соль
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