Па­по­рот­ни­ки — это ___________ (А) рас­те­ния, по­сколь­ку раз­мно­жа­ют­ся спо­ра??ми, ко­то­рые об­ра­зу­ют­ся в осо­бых ор­га­нах — со­ру­сах. Из споры раз­ви­ва­ет­ся ___________ (Б) — осо­бая ста­дия раз­ви­тия па­по­ро...

Биология
Па­по­рот­ни­ки — это ___________ (А) рас­те­ния, по­сколь­ку раз­мно­жа­ют­ся спо­ра??ми, ко­то­рые об­ра­зу­ют­ся в осо­бых ор­га­нах — со­ру­сах. Из споры раз­ви­ва­ет­ся ___________ (Б) — осо­бая ста­дия раз­ви­тия па­по­рот­ни­ка, об­ра­зу­ю­щая га­ме­ты. Для успеш­но­го сли­я­ния гамет и об­ра­зо­ва­ния ___________ (В) в ходе по­ло­во­го раз­мно­же­ния па­по­рот­ни­кам не­об­хо­ди­ма ___________ (Г), по­это­му в наших лесах они встре­ча­ют­ся в те­ни­стых ме­стах.
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Гость:
А) споровые Б)заросток В)Зигот Г)минеральная соль
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