3)56-х=56-11 х=………ответ 2)у-18=90-18 х=ответ 4)х-28=0 х=ответ……

Математика
3)56-х=56-11 х=………ответ 2)у-18=90-18 х=ответ 4)х-28=0 х=ответ……
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решительно уравнение √5-х-1=х
Ответить
Литература
Помогите соченить историю в виде сказке где описывается предмет и этот предмет оживает и как он будет выглядеть что говорить какие события будут в ...
Ответить
Обществознание
Чем правоотношение отличается от других социальных отношений,а что общегго между ними
Ответить
Геометрия
Параллельные прямые пересечены секущей.Разность односторонних углов равна 40 гра??усов. Чему равны эти углы? А)120° и 80° В)150^ и 110° С)70°...
Ответить
Русский язык
Какое словосочетание можно написать со словом (предположение)
Ответить