3)56-х=56-11 х=………ответ 2)у-18=90-18 х=ответ 4)х-28=0 х=ответ……
Математика
3)56-х=56-11 х=………ответ 2)у-18=90-18 х=ответ 4)х-28=0 х=ответ……
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