Помогите соченить историю в виде сказке где описывается предмет и этот предмет оживает и как он будет выглядеть что говорить какие события будут в нём происходить

Гость: Гость:

Жила была кукла Эмили. Эта кукла была из Швеции. У нее были голубые глаза и красные алые губы. Она была точь в точь как живая! И вот однажды продали эту куклу девочке по имени Катя. И вот однаджды кукла ожила! Она пришла в комнату Катеньки и начала с ней разговаривать! Катя не испугалась! И с тех пор Катин лучший друг была Эмили!