Чем правоотношение отличается от других социальных отношений,а что общегго между ними

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Правоотношения - это общественные отношения, урегулированные нормами права (далеко не все общественные отношения могут регулироваться нормами права - например, дружба) и правоотношения, и социальные отношения - это отношения между людьми в процессе какой-либо деятельности.