Найти массу воды из 4,48 литров водорода н у при взаимодействии с кислородом
Химия
Найти массу воды из 4,48 литров водорода н у при взаимодействии с кислородом
Ответ(ы):
Гость:
2H2 + O2 = 2H2O n(H2) = 4.48/22.4 =.2 моль n(H2O) = n(H2) = 0.2 моль M(H2O) = 18 г/моль m(H2O) = 18 *0.2 = 3.6 г
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