3- ий класс мини сочинение А.С.Пушкина совесть когтистый зверь скребущий сердце
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3- ий класс мини сочинение А.С.Пушкина совесть когтистый зверь скребущий сердце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Совесть – когтистый зверь, скребущий в сердце», А.С. Пушкин Когда-то давно меня поразил такой факт: Один русский авиационный инженер предложил императору Николаю II бросать бомбы на головы противника с аэропланов на полях сражений Первой Мировой войны. Знаете, что ответил «Директор тюрьмы народов»? Он сказал, что делать это крайне безнравственно и неблагородно. Такие трюки, мол, ставят противника в заведомо неравное положение. Нет, ну не дурак ли он был? Ведь немцы-то не постеснялись и впервые в истории создали и применили против русских же войск бомбардировочную авиацию. Ну не знают они, эти гуманисты, просвещённые, цивилизованные европейцы таких слов, как Совесть, Скромность, Стыд и Честь. А если знают, то оставляют эти понятия для врагов, иначе не одолеть этих тупых славян, которые даже врать не умеют.
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