Выполни задания на контурной карте (см. стр. 88-89) 1)Подпиши названия цивилизаций Нового времени. 2)Обведи границу Российской империи.
Окружающий мир
Выполни задания на контурной карте (см. стр. 88-89) 1)Подпиши названия цивилизаций Нового времени. 2)Обведи границу Российской империи.
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Гость:
Америка рассия китай африка и расия верх жолтый
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