Придумать три предложения с местоимением себе и сделать синтаксический разбор этих предложений

Русский язык
Придумать три предложения с местоимением себе и сделать синтаксический разбор этих предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Купи себе телефон.(Повествовательное, не восклицательное, простое, односоставное, распрастраненное, Не осложненное) [=] Купи-безличный глагол(сказуемое) себе-местоимение(дополнение) Телефон-существительное(дополнение)
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