Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби:а) 3/7 и 4/9; б) 3/8 и 11/16; в) 3/4, 4/21 и 5/6.
Математика
Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби:а) 3/7 и 4/9; б) 3/8 и 11/16; в) 3/4, 4/21 и 5/6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27/63 u 28/63 6/16 u 11/16 63/84, 16/84 u 70/84
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