Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби:а) 3/7 и 4/9; б) 3/8 и 11/16; в) 3/4, 4/21 и 5/6.

Математика

Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби:а) 3/7 и 4/9; б) 3/8 и 11/16; в) 3/4, 4/21 и 5/6.

Автор: Гость