Можно ли говорить о крахе Чичикова? 11 глава "Мертвые души"

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Каждая новая глава рисует Чичикова с новой стороны. Однако главный смысл поэмы Гоголя заключен не в похождениях героя-авантюриста. Предприятие, предпринятое дельцом, помогает обличить не только самого его, но и русских помещиков, чиновников. Важную роль в структуре произведения играет биография героя. Детство Павла Чичикова было неприютным, без друзей. При поступлении сына в училище отец давал наставления: угождай, «с товарищами не водись» , «не угощая никого» , «все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой» . Павлуша был достойным сыном своего отца, быстро сделавшись «рыцарем копейки» . Все хорошие задатки этого человека быстро угасли, добрые начала обратились в злые. Первые подлости и первые махинации были сделаны в детстве. Грандиозная афера с «мертвыми душами» разоблачает отсутствие у Чичикова всяких моральных принципов. Он становится в поэме проводником темы смерти, каким-то бесом, подлецом, адским прислужником, пошляком. «Смерть души» — это относится прежде всего к нему. Биография Чичикова- это история «падения души» , которая когда-то была чистой. Гоголь не лишает своего героя права на «чувства» и «раздумья» : «С каким-то неопределенным чувством смотрел он на домы…» ; «неприятно, смутно было у него на сердце» ; «какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им» . Это моменты внутреннего голоса, которые фиксирует писатель. Нередки случаи, когда внутренний голос героя переходит в авторский голос или сливается с ним. Например, в отступлениях об умерших мужиках Собакевича или о встретившейся Чичикову девушке «Из нее все можно сделать, она может быть чудо, а может и выйти дрянь, и выйдет дрянь!» . Стиль разговоров с каждым помещиком, которого посещает герой Гоголя, разный. Чичиков принимает вид чувствительного, деликатного человека, когда торгуется с Маниловым. Он ласков, предупредителен, готов сослаться на закон, говоря о необходимости составить купчую. С Коробочкой — груб, напорист, нетерпелив («Хватили немножко греха на душу…» ; «Срам, срам, матушка») . С Ноздревым, который вывел его из терпения, Чичиков говорит отрывисто, резко. С Собакевичем герой деловито торгуется. Плюшкина он просто уговаривает («…потому что вижу -почтенный добрый старик терпит по причине собственного добродушия») . Чичиков имеет удивительную способность приспосабливаться к людям. Это человек без принципов. Он пойдет на все ради извлечения выгоды. Его неутомимая энергия направлена на низкие цели, на подлые дела. Это человек без принципов. Он пойдет на все ради извлечения выгоды. Его неутомимая энергия направлена на низкие цели, на подлые дела. Чичиков всегда хотел большего, чем определила ему жизнь: быть не «господином средней руки, а херсонским помещиком, миллионщиком. В образе Чичикова писатель осуществляет разоблачение пошлейшего типа «хорошего» , «интересного» , «порядочного» светского человека из привилегированного общества. Новый человек, предприниматель, торгаш, идущий на смену представителям феодально-крепостнического строя, определен Гоголем как «мертвая душа» , мерзость, подлость.